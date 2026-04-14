Рейтинг@Mail.ru
Товарооборот Китая и России в январе-марте вырос почти на 15 процентов
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 14.04.2026
Товарооборот Китая и России в январе-марте вырос почти на 15 процентов

Товарооборот Китая и России в январе-марте вырос на 14,8 процента

Разгрузка автомобилей JAC, прибывших грузовым судном из Китая, во Владивостокском морском торговом порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам января-марта 2026 года вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 61,257 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, Китай за первые три месяца 2026 года ввез в Россию товаров на 27,666 миллиарда долларов, рост по сравнению с январем-мартом 2025 года составил 22,1%. Поставки из РФ в КНР выросли на 9,5%, составив 33,591 миллиарда долларов.
Отдельно в марте товарооборот двух стран составил 22,138 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 12,766 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 9,371 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет потенциал для роста.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.
ЭкономикаКитайРоссияИгорь МоргуловЧжан Ханьхуэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала