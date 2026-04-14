Товарооборот Китая и России в январе-марте вырос почти на 15 процентов

ПЕКИН, 14 апр - РИА Новости. Товарооборот Китая и России по итогам января-марта 2026 года вырос на 14,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 61,257 миллиарда долларов, свидетельствуют обнародованные во вторник данные главного таможенного управления КНР.
Чернышенко оценил рост товарооборота России и Вьетнама
Отдельно в марте товарооборот двух стран составил 22,138 миллиарда долларов: Россия ввезла в Китай товаров на 12,766 миллиарда долларов, КНР в РФ - на 9,371 миллиарда долларов, уточнило главное таможенное управление.
Ранее посол РФ в КНР Игорь Моргулов заявил в интервью РИА Новости, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая характеризуется высокой устойчивостью и взаимной заинтересованностью. В свою очередь посол Китая в России Чжан Ханьхуэй отметил, что торгово-экономическое сотрудничество двух стран имеет потенциал для роста.
Согласно данным главного таможенного управления КНР, товарооборот Китая и России по итогам 2025 года снизился на 6,9% по сравнению с 2024 годом, составив 228,105 миллиарда долларов.