11:47 14.04.2026
В МИД Китая заявили о намерении продвигать мир на Ближнем Востоке

Го Цзякунь: КНР приложит усилия для восстановления мира на Ближнем Востоке

Представитель китайского МИД Го Цзякунь. Архивное фото
ПЕКИН, 14 апр – РИА Новости. Китай намерен прилагать усилия для скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон достиг целей нападения на Иран, операцию можно завершать.
"Нынешняя ситуация с прекращением огня крайне хрупкая, и обстановка в регионе находится на критическом этапе", - заявил Го Цзякунь, комментируя слова Вэнса.
Дипломат подчеркнул, что "первоочередная задача состоит в том, чтобы сделать все возможное для предотвращения возобновления боевых действий и сохранения с трудом достигнутой тенденции прекращения огня".
"Соответствующие стороны должны строго соблюдать договоренности о временном прекращении огня, твердо придерживаться пути урегулирования споров политико-дипломатическими средствами. Китай будет сотрудничать с международным сообществом для дальнейшего содействия мирным переговорам и прилагать усилия для скорейшего восстановления мира и стабильности на Ближнем Востоке", - указал он.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. 11 апреля страны начали переговоры в Исламабаде, но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
