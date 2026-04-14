МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил о тревожной ситуации в Сумской области.
"Очень тревожная ситуация наблюдается на линии кровавой мясорубки в районе Сум. Вполне возможно, что Сырский договорился, что они сдадут Сумы или там бойня начнется. Может, решили попытаться украинцев всех туда бросить, чтобы добить остатки мужского населения. Может, план змеиный придумали такой вот. Зеленский дал отмашку", — сказал он.
По его словам, в районе Сум очень слабая часть линии обороны из-за недостатка защитных сооружений. При этом сам глава киевского режима сейчас уделяет больше внимания вопросам Ближнего Востока, "несмотря на гибель сотен тысяч украинцев на поле боя".
"Представляете, бои будут, захват Сум, уничтожение, полное поражение, начнется восстание, бунты начнутся, начнут грабить везде все. В Киеве пойдут на Банковую, в Днепре, Кривом Роге, Одессе восстанут. <…> Зеленский, видимо, даже не понимает, что может в ближайшее время начаться. Они думают, что они все контролируют в этом плане. Потеряете вы Сумы, все там будет потеряно. Вот классно получилось, правда? Нет, чтобы пойти на мирное соглашение, да и все. Вот молодец, Зеленский. Вот хорошо поработал", — резюмировал Соскин.
На прошлой неделе Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области.
Как заявил в понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, командование ВСУ отправляет военных "в один конец" на передовые позиции в Сумской области. Он подчеркнул, что туда доставляют мобилизованных украинцев, которые не прошли никакой подготовки.