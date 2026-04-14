Рейтинг@Mail.ru
"Пойдут на Банковую". В Киеве забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 14.04.2026
"Пойдут на Банковую". В Киеве забили тревогу из-за произошедшего в зоне СВО

Соскин заявил, что ВСУ могут сдать Сумы

© REUTERS / StringerУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© REUTERS / Stringer
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Бывший помощник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала заявил о тревожной ситуации в Сумской области.
«
"Очень тревожная ситуация наблюдается на линии кровавой мясорубки в районе Сум. Вполне возможно, что Сырский договорился, что они сдадут Сумы или там бойня начнется. Может, решили попытаться украинцев всех туда бросить, чтобы добить остатки мужского населения. Может, план змеиный придумали такой вот. Зеленский дал отмашку", — сказал он.
По его словам, в районе Сум очень слабая часть линии обороны из-за недостатка защитных сооружений. При этом сам глава киевского режима сейчас уделяет больше внимания вопросам Ближнего Востока, "несмотря на гибель сотен тысяч украинцев на поле боя".
«
"Представляете, бои будут, захват Сум, уничтожение, полное поражение, начнется восстание, бунты начнутся, начнут грабить везде все. В Киеве пойдут на Банковую, в Днепре, Кривом Роге, Одессе восстанут. <…> Зеленский, видимо, даже не понимает, что может в ближайшее время начаться. Они думают, что они все контролируют в этом плане. Потеряете вы Сумы, все там будет потеряно. Вот классно получилось, правда? Нет, чтобы пойти на мирное соглашение, да и все. Вот молодец, Зеленский. Вот хорошо поработал", — резюмировал Соскин.
На прошлой неделе Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Миропольское Сумской области.
Как заявил в понедельник командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, командование ВСУ отправляет военных "в один конец" на передовые позиции в Сумской области. Он подчеркнул, что туда доставляют мобилизованных украинцев, которые не прошли никакой подготовки.
Специальная военная операция на УкраинеСумыСумская областьКиевОлег СоскинЛеонид КучмаАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала