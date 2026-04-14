Эксперты рассказали о росте числа киберугроз для России

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Киберугрозы для информационной инфраструктуры России беспрецедентно растут, они исходят от зарубежных спецслужб, вооруженных формирований и связанных с ними структур, заявляют организаторы форума ГосСОПКА, который во вторник открывается в Москве.
ГосСОПКА - государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации.
"Сегодняшний масштаб угроз, с которыми приходится сталкиваться российской информационной инфраструктуре, не имеет равных в мировой практике. Наибольшее число угроз исходит от зарубежных спецслужб, вооруженных формирований и связанных с ними структур", - говорится в сообщении организаторов.
Вместе с тем в сообщении организаторов форума уточняется, что в случае, если раньше вредоносную деятельность в отношении российских информационных ресурсов проводили отдельные проукраинские хакерские группировки и действующие в их интересах злоумышленники, то сейчас такая деятельность стала носить скоординированный и направленный характер.
«
"При этом акцент противника целиком и полностью сместился в сторону нанесения ущерба государству и его цифровой инфраструктуре", - подчеркивается в сообщении организаторов.
В сообщении организаторов форума констатируется, что отмечаются признаки тщательно выстроенной и хорошо отлаженной работы атакующей стороны.
"Методично осуществляется "прощупывание" объектов, поиск путей проникновения и последующего выведения из строя информационной инфраструктуры в целях нанесения максимального ущерба. Такой уровень координации и планирования свойственен при проведении комплексных "киберопераций", курируемых единым "мозговым центром", - добавляют организаторы.
