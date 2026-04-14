Эксперт по этикету раскритиковала внешний вид Зеленского

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского на официальных мероприятиях неуместен, считает эксперт по этикету Альбина Холгова.
"Всегда его внешний вид неуместен, нелогичен. Я не думаю, что он в это вкладывает демонстрацию неуважения. Я думаю, что, конечно, он хочет, чтобы западные лидеры считали, что он их уважает и очень хорошо к ним относится", - сказала Холгова в беседе с "Лентой.ру".
"Когда мы говорим о политической верхушке, конечно, его внешний вид недопустим. Такой внешний вид может быть на строительной площадке, на прогулке в парке с собачкой, у себя на даче, где какие-то дела человек делает", - подчеркнула Холгова.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.