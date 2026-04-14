Рейтинг@Mail.ru
Эксперт по этикету раскритиковала внешний вид Зеленского - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:49 14.04.2026
Эксперт по этикету раскритиковала внешний вид Зеленского

Холгова: внешний вид Зеленского на официальных мероприятиях неуместен

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Внешний вид Владимира Зеленского на официальных мероприятиях неуместен, считает эксперт по этикету Альбина Холгова.
"Всегда его внешний вид неуместен, нелогичен. Я не думаю, что он в это вкладывает демонстрацию неуважения. Я думаю, что, конечно, он хочет, чтобы западные лидеры считали, что он их уважает и очень хорошо к ним относится", - сказала Холгова в беседе с "Лентой.ру".
По словам эксперта, до начала конфликта на Украине Зеленский появлялся в обществе в костюмах, однако позднее он "стал отдавать предпочтение кофтам и непонятным пиджакам".
"Когда мы говорим о политической верхушке, конечно, его внешний вид недопустим. Такой внешний вид может быть на строительной площадке, на прогулке в парке с собачкой, у себя на даче, где какие-то дела человек делает", - подчеркнула Холгова.
Зеленский ранее часто пренебрегал этикетом в общении с западными лидерами. Президент США Дональд Трамп во время визита Зеленского в Белый дом в феврале 2025 года, когда их встреча переросла в перепалку, с иронией заявил, что Зеленский "одет красиво". При этом один из журналистов тогда отметил, что "некоторые американцы недовольны тем, что Зеленский не уважает официальный стиль". На вопрос о том, когда он наденет костюм, Зеленский заявил тогда, что сделает это, когда закончится конфликт.
В миреУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала