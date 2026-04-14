10:45 14.04.2026 (обновлено: 10:52 14.04.2026)
В Херсонской области два мирных жителя погибли из-за атак ВСУ

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела Херсонской области со стороны ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Два мирных жителя погибли, три пострадали от агрессии ВСУ в Херсонской области во время и сразу после пасхального перемирия, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Даже во время пасхального перемирия и сразу после киевский режим продолжил террор гражданского населения. Погибли два мирных жителя, три человека пострадало", - написал Сальдо в своем канале на платформе MАХ.
В частности, по словам губернатора, в Алешках при детонации мины погиб мужчина 1956 года рождения, в Раденске мужчина погиб при наезде автомобиля на мину, личность устанавливается.
"В Великой Лепетихе удар беспилотника ранил двух мужчин 1957 и 1959 года рождения. Один госпитализирован в Геническую ЦРБ, второй от госпитализации отказался. В селе Тарасовка в результате сброса боеприпаса с БПЛА ранен сотрудник МЧС. Госпитализирован в Скадовскую ЦРБ", - добавил Сальдо.
Владимир Зеленский за несколько часов до начала объявленного Россией пасхального перемирия заявил, что Украина будет соблюдать режим прекращения огня и действовать "зеркально". Однако по истечению перемирия Минобороны РФ сообщило, что зафиксировано 6558 нарушений режима тишины со стороны ВСУ.
