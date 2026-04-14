Мэр Хельсинки хочет лишить средств фирму, отправившую детей на отдых в Крым

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов планирует отобрать уже выплаченные субсидии у компании за то, что фирма отправила детей из Финляндии на отдых в детский центр "Артек", расположенный в Крыму, сообщает телерадиовещатель Yle.