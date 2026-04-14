Мэр Хельсинки хочет лишить средств фирму, отправившую детей на отдых в Крым

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов планирует отобрать уже выплаченные субсидии у компании за то, что фирма отправила детей из Финляндии на отдых в детский центр "Артек", расположенный в Крыму, сообщает телерадиовещатель Yle.
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало, что Сазонов потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий компании Sun Ray, которая отправила детей на летний отдых в Крым. По данным издания, речь идет о 45 тысячах евро, предоставленных на трудоустройство сотрудников организации.
"Юристы города изучают способы вернуть субсидии обратно", - приводит слова Сазонова Yle.
По данным вещателя, Сазонов объясняет свое намерение тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о "связях" организации с Россией.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, заявляя о двойных стандартах Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.