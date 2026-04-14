Рейтинг@Mail.ru
Мэр Хельсинки хочет лишить средств фирму, отправившую детей на отдых в Крым
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 14.04.2026
Мэр Хельсинки хочет лишить субсидий фирму, отправившую детей на отдых в Крым

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов планирует отобрать уже выплаченные субсидии у компании за то, что фирма отправила детей из Финляндии на отдых в детский центр "Артек", расположенный в Крыму, сообщает телерадиовещатель Yle.
Ранее издание Helsingin Sanomat сообщало, что Сазонов потребовал предоставить объяснения по поводу субсидий компании Sun Ray, которая отправила детей на летний отдых в Крым. По данным издания, речь идет о 45 тысячах евро, предоставленных на трудоустройство сотрудников организации.
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 25.03.2026
Более шести тысяч финнов въехали в Россию в 2025 году
25 марта, 02:24
"Юристы города изучают способы вернуть субсидии обратно", - приводит слова Сазонова Yle.
По данным вещателя, Сазонов объясняет свое намерение тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о "связях" организации с Россией.
Отношения РФ и Финляндии ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов. Кроме того, по решению финских властей была закрыта граница с РФ под предлогом якобы отправки Россией просителей убежища к границе. Такие обвинения в Москве не раз отвергали, заявляя о двойных стандартах Запада.
Ранее посол России в Хельсинки Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что двусторонние отношения России и Финляндии полностью разрушены. По словам дипломата, политика Хельсинки привела к катастрофическому обвалу во всех сферах двустороннего взаимодействия. Посол отметил, что такого "железного занавеса" между Россией и Финляндией не было никогда, даже накануне Второй мировой войны.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В Финляндии раскрыли, какой удар ждет Украину после выборов в Венгрии
Вчера, 08:41
 
РоссияФинляндияХельсинкиПавел КузнецовАртекНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала