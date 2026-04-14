Министр обороны Израиля назвал условие для завершения войны

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что вывоз обогащенного урана из Ирана является важнейшим условием для завершения военной кампании против Исламской республики.
"Остается вопрос об обогащенном уране, который может послужить основой для попытки возобновления (ядерного - ред.) проекта, поэтому США и Израиль определили вывоз этого материала из Ирана как важнейшее условие для завершения кампании", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба ведомства.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. Вслед за этим Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.