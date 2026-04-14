Рейтинг@Mail.ru
Министр обороны Израиля назвал условие для завершения войны
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:40 14.04.2026
Министр обороны Израиля назвал условие для завершения войны

Глава МО Израиля назвал вывоз обогащенного урана условием для завершения войны

Сотрудник сил безопасности Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 апр - РИА Новости. Министр обороны Израиля Исраэль Кац во вторник заявил, что вывоз обогащенного урана из Ирана является важнейшим условием для завершения военной кампании против Исламской республики.
По словам Каца, у Ирана на данный момент нет ядерной программы и способности создать ядерное оружие
"Остается вопрос об обогащенном уране, который может послужить основой для попытки возобновления (ядерного - ред.) проекта, поэтому США и Израиль определили вывоз этого материала из Ирана как важнейшее условие для завершения кампании", - заявил министр, слова которого распространила пресс-служба ведомства.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что страны не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров. Вслед за этим Трамп объявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.
В миреИранИзраильСШАИсраэль КацДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала