Рейтинг@Mail.ru
Семнадцать стран осудили удары Израиля по Ливану и призвали к деэскалации - РИА Новости, 14.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 14.04.2026
Семнадцать стран осудили удары Израиля по Ливану и призвали к деэскалации

© The Israeli Air Force’s Official Twitter AccountИстребитель ВВС Израиля в небе
Истребитель ВВС Израиля в небе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© The Israeli Air Force’s Official Twitter Account
Истребитель ВВС Израиля в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Семнадцать стран осудили удары Израиля по Ливану и призвали ко включению Ливана в процесс деэскалации на Ближнем Востоке.
Документ подписали министры иностранных дел Австралии, Бельгии, Хорватии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Исландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании.
"Призываем ко включению Ливана в региональные усилия по деэскалации и настоятельно призываем все стороны стремиться к долгосрочному политическому урегулированию… Мы самым решительным образом осуждаем удары движения "Хезболлах" по Израилю, которые должны быть немедленно прекращены. Мы также самым решительным образом осуждаем массированные удары Израиля по Ливану", - говорится в совместном заявлении, распространенном британским МИД.
Страны также осудили насилие с обеих сторон, приветствовали ливанскую инициативу по прямым переговорам с Израилем и подтвердили свою поддержку сохранения территориальной целостности Ливана.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки.
В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.
В миреЛиванИзраильБлижний ВостокХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала