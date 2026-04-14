Семнадцать стран осудили удары Израиля по Ливану и призвали к деэскалации

ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Семнадцать стран осудили удары Израиля по Ливану и призвали ко включению Ливана в процесс деэскалации на Ближнем Востоке.

Бельгии, Хорватии, Кипра, Дании, Финляндии, Франции, Греции, Исландии, Люксембурга, Мальты, Норвегии, Португалии, Словении, Испании, Швеции и Великобритании. Документ подписали министры иностранных дел Австралии

"Призываем ко включению Ливана в региональные усилия по деэскалации и настоятельно призываем все стороны стремиться к долгосрочному политическому урегулированию… Мы самым решительным образом осуждаем удары движения " Хезболлах " по Израилю , которые должны быть немедленно прекращены. Мы также самым решительным образом осуждаем массированные удары Израиля по Ливану", - говорится в совместном заявлении, распространенном британским МИД.

Страны также осудили насилие с обеих сторон, приветствовали ливанскую инициативу по прямым переговорам с Израилем и подтвердили свою поддержку сохранения территориальной целостности Ливана.

Эскалация между Израилем и "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки.