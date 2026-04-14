Семнадцать стран осудили удары Израиля по Ливану и призвали к деэскалации

ЛОНДОН, 14 апр - РИА Новости. Семнадцать стран осудили удары Израиля по Ливану и призвали ко включению Ливана в процесс деэскалации на Ближнем Востоке.
"Призываем ко включению Ливана в региональные усилия по деэскалации и настоятельно призываем все стороны стремиться к долгосрочному политическому урегулированию… Мы самым решительным образом осуждаем удары движения "Хезболлах" по Израилю, которые должны быть немедленно прекращены. Мы также самым решительным образом осуждаем массированные удары Израиля по Ливану", - говорится в совместном заявлении, распространенном британским МИД.
Страны также осудили насилие с обеих сторон, приветствовали ливанскую инициативу по прямым переговорам с Израилем и подтвердили свою поддержку сохранения территориальной целостности Ливана.
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки.
В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.
