Власти Ирана сохраняют контроль над ситуацией в стране, заявили в Совбезе

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Ирана сохраняют контроль над ситуацией внутри страны, система государственного и военного управления функционирует устойчиво, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности Российской Федерации.
"На настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны. Система государственного и военного управления функционируют устойчиво", - отметили в Совбезе РФ.
Как сообщили в СБ РФ, в Иране не наблюдается "волнений и внутренних беспорядков, на которые так рассчитывали в Вашингтоне и Тель-Авиве".
Напротив, на фоне интервенции со стороны США и Израиля разные социально-политические группы в Иране сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье, подчеркивается в сообщении.