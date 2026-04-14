Власти Ирана сохраняют контроль над ситуацией в стране, заявили в Совбезе

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 14.04.2026 (обновлено: 20:58 14.04.2026)
Совбез РФ: власти Ирана сохраняют контроль над ситуацией внутри страны

Женщина с иранским флагом в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти Ирана сохраняют контроль над ситуацией внутри страны, система государственного и военного управления функционирует устойчиво, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности Российской Федерации.
Пресс-служба подчеркнула, что после 39 суток военных действий 8 апреля США и Иран объявили о двухнедельном перемирии.
"На настоящее время иранские власти сохраняют контроль над ситуацией внутри страны. Система государственного и военного управления функционируют устойчиво", - отметили в Совбезе РФ.
Как сообщили в СБ РФ, в Иране не наблюдается "волнений и внутренних беспорядков, на которые так рассчитывали в Вашингтоне и Тель-Авиве".
Напротив, на фоне интервенции со стороны США и Израиля разные социально-политические группы в Иране сплотились вокруг центральной власти, а наиболее радикальные оппозиционные силы ушли в глубокое подполье, подчеркивается в сообщении.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
В миреИранРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала