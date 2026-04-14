"Сокрушительный удар". Неожиданный шаг Ирана ужаснул США

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Иран в конфликте с США наглядно продемонстрировал свои военные возможности, заявил бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Deep Dive.
"Многие считали, что ракетные и беспилотные возможности Ирана сильно преувеличены, что у Тегерана нет политической воли довести дело до конца. Теперь уже нет. Теперь мы знаем, что у Ирана есть и возможности, и ресурсы для применения этого оружия — и он умеет делать это эффективно. Иран нанес сокрушительный удар по американским военным объектам в регионе. Он наказал государство Израиль и ясно дал понять странам Персидского залива, что вся их инфраструктура находится под угрозой, если они продолжат поддерживать Соединенные Штаты в этом агрессивном конфликте", — заявил он.
Аналитик добавил, что все козыри сейчас находятся в руках Ирана, а Вашингтон даже не приблизился к достижению своих целей.
В субботу в Исламабаде прошла встреча американской и иранской делегаций. Как передавал телеканал Al Hadath, стороны сначала провели непрямые переговоры. Агентство Tasnim назвало среди тем для обсуждения освобождение иранских активов и прекращение огня в Ливане.
В американскую делегацию вошли вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер. Иран представляют в том числе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф и глава МИД Аббас Аракчи.
В ночь на среду Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня, назначив контакты для мирного урегулирования на ближайшее время. В основу будущего договора может лечь план Ирана из десяти пунктов, который, как сообщалось, одобрили и американцы.