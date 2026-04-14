Иран и США имеют шансы на дипломатическое урегулирование, считает эксперт

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Иран и США сохраняют все шансы на дипломатическое урегулирование, переговорные позиции сторон постепенно будут смягчаться в сторону компромиссного варианта, поделился мнением в беседе с РИА Новости аналитик Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. В то же время, уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
"Всегда на первых порах выдвигаются максималистские позиции, каждый требует свое, но потом в конце концов понимают, что воевать дальше нет смысла, и поэтому будут искать какие-то точки соприкосновения. Я считаю, что такие возможности есть, и главное, что все давят с тем, чтобы кончилось это безобразие, потому что потрясена вся мировая экономика", - сказал эксперт.
Ранее агентство Блумберг утверждало, что новый раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию конфликта может пройти в Турции или Египте. В свою очередь Центральное телевидение Китая со ссылкой на осведомленные источники утверждало, что представители США и Ирана на этой неделе проведут переговоры в Исламабаде.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Это привело к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилось на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.