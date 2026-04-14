Иран и США имеют шансы на дипломатическое урегулирование, считает эксперт

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Иран и США сохраняют все шансы на дипломатическое урегулирование, переговорные позиции сторон постепенно будут смягчаться в сторону компромиссного варианта, поделился мнением в беседе с РИА Новости аналитик Центра ближневосточных и африканских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России, чрезвычайный и полномочный посол Вениамин Попов.

"Всегда на первых порах выдвигаются максималистские позиции, каждый требует свое, но потом в конце концов понимают, что воевать дальше нет смысла, и поэтому будут искать какие-то точки соприкосновения. Я считаю, что такие возможности есть, и главное, что все давят с тем, чтобы кончилось это безобразие, потому что потрясена вся мировая экономика", - сказал эксперт.