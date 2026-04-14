Bloomberg: новая встреча США и Ирана может пройти в Турции или Египте

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Новый раунд переговоров между Ираном и США по урегулированию конфликта может пройти в Турции или Египте, утверждает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленный источник.
Ранее Центральное телевидение Китая со ссылкой на осведомленные источники утверждало, что представители США и Ирана на этой неделе проведут переговоры в Исламабаде.
"Турецкие и египетские чиновники также сыграли роль в дипломатических усилиях по окончанию войны, увеличив вероятность того, что встреча может произойти в одной из этих стран", - говорится в сообщении агентства.
Подробностей в контексте предстоящей встречи агентство не приводит.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп в ночь на среду 8 апреля объявил о достижении соглашения с Ираном о прекращении огня на две недели. 11 апреля страны начали переговоры в Исламабаде, но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого заявил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.