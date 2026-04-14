Иран потребовал компенсаций от пяти арабских стран

ООН, 14 апр — РИА Новости. Иран требует от Бахрейна, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и Иордании компенсаций за их роль в американо-израильской операции, говорится в письме постпреда Исламской Республики при ООН Амира Саида Иравани, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Документ адресован генсеку Организации Объединенных Наций Антониу Гутеррешу и председателю Совбеза ООН, которым в этом месяце выступает Бахрейн.

"Королевство Бахрейн, Королевство Саудовская Аравия, Государство Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Хашимитское Королевство Иордания <...> должны осуществить полное возмещение ущерба Исламской Республике Иран, включая компенсацию за весь материальный и моральный ущерб, понесенный в результате их международно-противоправных действий", — говорится в тексте.

Иравани пояснил, что эти государства не только предоставляли свою территорию для осуществления агрессии против Ирана , но и в некоторых случаях напрямую участвовали в "незаконных вооруженных нападениях, нацеленных против гражданских объектов" ИРИ.

« "Поведение этих государств в разрешении использования их территорий агрессорами против Исламской республики Иран квалифицируется как акт агрессии", — добавил дипломат.