Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля

ТЕГЕРАН, 14 апр — РИА Новости. Иран оценивает ущерб от бомбардировок США и Израиля в 270 миллиардов долларов, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

"Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов", — сказала она.

По словам Мохаджерани, экономический блок правительства определит более точные цифры через процедуру из нескольких этапов. Первый из них — оценка ущерба непосредственно зданиям; второй — анализ потерь доходов бюджета и последствий прекращения работы промышленных объектов.

Собеседница агентства добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны Соединенных Штатов — одна из тем, которой занимается иранская группа переговорщиков. Вопрос, в частности, обсуждали на недавних переговорах в Исламабаде

« "Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба", — сказала Мохаджерани.

По итогам переговоров Ирана и США , прошедших в минувшие выходные в Пакистане Тегеран заявил, что делегации не сошлись во мнении по нескольким ключевым темам.