Эксперт рассказал сколько займет восстановление добычи нефти в Ираке

БАГДАД, 14 апр – РИА Новости. Ираку потребуется до трех месяцев, чтобы вернуться к прежнему уровню добычи нефти после почти полной остановки производства из-за конфликта США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, такое мнение высказал РИА Новости иракский эксперт в области энергетики Кованд Ширвани.
"Когда нефтяные скважины и добыча на месторождениях полностью остановлены на определенный период времени, как это произошло на некоторых крупных иракских месторождениях, возвращение к прежнему уровню добычи после устранения причин, по моей оценке, занимает не менее одного-трех месяцев с дополнительными операциями и использованием специальных материалов для устранения любых технических проблем или засоров, будь то в насосных, перерабатывающих или трубопроводных системах", - сказал он.
По мнению Ширвани, текущая ситуация служит уроком для иракского правительства, вынуждая его искать альтернативные экспортные трубопроводы. В частности, эксперт высоко оценил предлагаемый министерством нефти проект трубопровода с южных месторождений в Иорданию - Басра-Хадита, от которого могут отходить две линии - к пункту Фишхабур на турецкой границе, где соединяться с существующим иракско-турецким трубопроводом, а другая - к порту Банияс в Сирии.
По данным министерства нефти Ирака, экспорт нефти из страны в марте из-за ближневосточного конфликта упал до 18 миллионов баррелей, тогда как до этого Ирак экспортировал около 100 миллионов баррелей нефти в месяц.