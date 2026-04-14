Эксперт рассказал сколько займет восстановление добычи нефти в Ираке

БАГДАД, 14 апр – РИА Новости. Ираку потребуется до трех месяцев, чтобы вернуться к прежнему уровню добычи нефти после почти полной остановки производства из-за конфликта США и Израиля с Ираном и закрытия Ормузского пролива, такое мнение высказал РИА Новости иракский эксперт в области энергетики Кованд Ширвани.

"Когда нефтяные скважины и добыча на месторождениях полностью остановлены на определенный период времени, как это произошло на некоторых крупных иракских месторождениях, возвращение к прежнему уровню добычи после устранения причин, по моей оценке, занимает не менее одного-трех месяцев с дополнительными операциями и использованием специальных материалов для устранения любых технических проблем или засоров, будь то в насосных, перерабатывающих или трубопроводных системах", - сказал он.