Россия и Индонезия обсудили вопросы разведки, добычи и хранения ресурсов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Бахлил Лахадалия в ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов, сообщило Минэнерго РФ.

Как отметили в Минэнерго РФ , ключевой темой встречи стала возможность расширения поставок в Индонезию нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.

"Россия зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, неизменно выполняющий взятые на себя обязательства", - подчеркнул Цивилев

Министр энергетики РФ также отметил готовность российской стороны предложить индонезийским партнерам комплексный подход к обеспечению надежного энергоснабжения страны.

В министерстве также сообщили, что стороны уделили внимание взаимодействию в сфере электроэнергетики и сотрудничества в области использования мирного атома.

Ранее во вторник министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия и Россия договорились о поставках нефти и газа из России по итогам переговоров в Москве