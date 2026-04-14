Россия и Индонезия обсудили вопросы разведки, добычи и хранения ресурсов - РИА Новости, 14.04.2026
18:01 14.04.2026 (обновлено: 18:42 14.04.2026)
Россия и Индонезия обсудили вопросы разведки, добычи и хранения ресурсов

Россия и Индонезия обсудили вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов

© РИА Новости / Михаил ЦыгановФлаги России и Индонезии
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Флаги России и Индонезии. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Бахлил Лахадалия в ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов, сообщило Минэнерго РФ.
"Были рассмотрены вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов", - говорится в сообщении министерства.
Как отметили в Минэнерго РФ, ключевой темой встречи стала возможность расширения поставок в Индонезию нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа.
"Россия зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, неизменно выполняющий взятые на себя обязательства", - подчеркнул Цивилев.
Министр энергетики РФ также отметил готовность российской стороны предложить индонезийским партнерам комплексный подход к обеспечению надежного энергоснабжения страны.
В министерстве также сообщили, что стороны уделили внимание взаимодействию в сфере электроэнергетики и сотрудничества в области использования мирного атома.
Ранее во вторник министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия и Россия договорились о поставках нефти и газа из России по итогам переговоров в Москве.
Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил во вторник корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун.
РоссияИндонезияМоскваСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Pertamina
 
 
