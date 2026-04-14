Россия и Индонезия обсудили вопросы разведки, добычи и хранения ресурсов

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Индонезия Бахлил Лахадалия в ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы разведки, добычи и хранения энергоресурсов, сообщило Минэнерго РФ.
"Россия зарекомендовала себя как надежный и ответственный партнер, неизменно выполняющий взятые на себя обязательства", - подчеркнул Цивилев.
Министр энергетики РФ также отметил готовность российской стороны предложить индонезийским партнерам комплексный подход к обеспечению надежного энергоснабжения страны.
В министерстве также сообщили, что стороны уделили внимание взаимодействию в сфере электроэнергетики и сотрудничества в области использования мирного атома.
Ранее во вторник министр энергетики и минеральных ресурсов Индонезии Бахлил Лахадалия заявил, что Индонезия и Россия договорились о поставках нефти и газа из России по итогам переговоров в Москве.
Нефтеперерабатывающие заводы индонезийской государственной компании Pertamina могут перерабатывать российскую нефть, заявил во вторник корпоративный секретарь дочерней структуры Pertamina Роберт Думатубун.