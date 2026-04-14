Индонезия договорилась о поставках российских нефти и газа - РИА Новости, 14.04.2026
14:17 14.04.2026 (обновлено: 14:52 14.04.2026)
Индонезия договорилась о поставках российских нефти и газа

Индонезия договорилась с Россией о поставках нефти и газа

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве
Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Президент России Владимир Путин и лидер Индонезии Прабово Субианто во время встречи в Москве. Архивное фото
ДЖАКАРТА, 14 апр — РИА Новости. Индонезия договорилась о поставках топлива и сжиженного нефтяного газа из России по итогам переговоров в Москве, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов Бахлил Лахадалия.
Накануне прошла встреча лидеров двух стран Владимира Путина и Прабово Субианто.
«

"Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный газ", — сказал Лахадалия.

Как отметил министр, на переговорах обсуждались долгосрочные поставки энергоносителей, а также развитие инфраструктуры хранения и переработки.
Лахадалия добавил, что сотрудничество рассматривается как на межправительственном уровне, так и между компаниями. По его мнению, это должно обеспечить стабильность национальных энергетических резервов.
По оценке министра, результаты переговоров подают позитивный сигнал для укрепления энергетической устойчивости Индонезии на фоне глобальной нестабильности. Он подчеркнул, что партнерство с Россией может "стать важной опцией, учитывая масштаб ее энергетического производства и опыт в нефтегазовой отрасли".
О точных объемах поставок или размерах сделки не сообщается.
Операция США и Израиля против Ирана привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из арабских государств. В итоге в большинстве стран мира выросли цены на топливо.
