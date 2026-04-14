В Европарламенте предложили сократить импорт стали в ЕС на 47 процентов

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Переговорщики Европарламента и Совета ЕС предлагают сократить импорт стали в ЕС на 47% по сравнению с 2024 годом и повысить пошлины с 25% до 50%, чтобы снизить последствия глобального избытка, говорится в заявлении ЕП.

"В понедельник вечером переговорщики Европарламента Совета ЕС достигли соглашения о новых мерах по противодействию негативным последствиям глобального избытка стали. Предварительное соглашение предусматривает сокращение импортных квот, ограничивая объёмы беспошлинного импорта до 18,3 млн тонн в год, что на 47% меньше по сравнению с квотами на сталь в 2024 году", - сказано в документе

Переговорщики предлагают применять пошлины в размере 50% вместо нынешних 25% на импорт, превышающий квоты, а также на стальную продукцию, не подпадающую под них.

"Цель состоит в том, чтобы дать ЕС инструменты для противодействия негативным торговым последствиям глобального перепроизводства стали до истечения 30 июня 2026 года действующих с 2018 года защитных мер", - подчеркивается в заявлении.