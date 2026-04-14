"Хезболла" отразила попытку штурма города израильскими военными

По словам источника, израильские силы пытаются блокировать город и заходят с применением тяжелой техники, встречая ожесточенные сопротивление. "Город подвергся массированным ударам артиллерии и авиации после того, как были нанесены удары со стороны сопротивления по техники и живой силе противника", - добавил собеседник агентства.

Бинт-Джбейль - один из крупнейших ливанских городов, расположенных в четырех километрах от границы с Израилем, и является самой глубокой точкой, к которой израильским военным удалось продвинутся от пограничной линии с начала эскалации 2 марта. Этот город также становился местом ключевых боестолкновений "Хезболлах" с израильскими силами, которым тогда взять город так и не удалось.