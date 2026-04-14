"Хезболла" отразила попытку штурма города израильскими военными

13:40 14.04.2026 (обновлено: 13:41 14.04.2026)
«Хезболла» отразила попытку штурма израильскими войсками города Бинт-Джбейль

© AP Photo / Petros Giannakouris
Израильские танки от границы с Ливаном. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 апр - РИА Новости. Движение "Хезболлах" отразило попытку штурма израильскими военными города Бинт-Джбейль на юге Ливана, заявил РИА Новости ливанский военно-полевой источник.
"Противник предпринял попытку штурма в понедельник с западных окраин Бинт-Джбейль, но бойцы "Хезболлах" с тяжелыми боями смогли их отбросить", - заявил собеседник агентства.
По словам источника, израильские силы пытаются блокировать город и заходят с применением тяжелой техники, встречая ожесточенные сопротивление. "Город подвергся массированным ударам артиллерии и авиации после того, как были нанесены удары со стороны сопротивления по техники и живой силе противника", - добавил собеседник агентства.
Арабоязычный представитель израильской армии Афихай Адраи утверждал в понедельник, что в Бинт-Джбейль были убиты около 100 бойцов "Хезболлах", также армия Израиля подтвердила смерть одного из своих военнослужащих и ранение еще троих.
Бинт-Джбейль - один из крупнейших ливанских городов, расположенных в четырех километрах от границы с Израилем, и является самой глубокой точкой, к которой израильским военным удалось продвинутся от пограничной линии с начала эскалации 2 марта. Этот город также становился местом ключевых боестолкновений "Хезболлах" с израильскими силами, которым тогда взять город так и не удалось.
