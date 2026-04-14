Хакеры могут взламывать умные часы для кражи данных, рассказал эксперт

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Злоумышленники могут взламывать умные часы для кражи данных из сервисов здоровья, привязанных к устройству и, как следствие, шантажа: хакер может сделать это в том числе благодаря некорректно настроенным параметрам приватности, рассказал РИА Новости руководитель Kaspersky GReAT Дмитрий Галов.

"Технически взлом умных часов возможен, однако на практике злоумышленники чаще нацелены не на само устройство, а на связанные с ним сервисы. В первую очередь их интересуют аккаунты, в которых хранятся данные с умных часов. А скомпрометировать их можно, например, с помощью обычного фишинга. Также злоумышленники могут искать пользователей с некорректно настроенными параметрами приватности, которые открыто делятся своей геолокацией и другой конфиденциальной информацией", - сообщил он.

По его словам, злоумышленники интересуются умными часами, потому что в них установлены приложения для фитнеса. А они в свою очередь имеют доступ к большому объему данных о человеке, особенно если речь идет об активностях на открытом воздухе, например, беге. Так, для анализа тренировок часы собирают множество параметров: пульс, количество шагов, пройденную дистанцию, перепад высот и геолокацию.

"Данные о местоположении и маршрутах могут использоваться для слежки или преследования, а информация о здоровье и физической активности - в схемах социальной инженерии или даже для шантажа", - прокомментировал эксперт.

И хотя отдельной статистики по взломам умных часов нет, риски нельзя игнорировать, говорит Галов. По его словам, смарт-часами пользуется порядка 70% владельцев устройств для мониторинга здоровья. Это означает, что даже редкие уязвимости или ошибки в настройках приватности могут затрагивать значительное число пользователей.