Росстандарт раскрыл, какого цвета должно быть сандаловое масло по ГОСТу

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Сандаловое масло по новому ГОСТу в России должно быть от почти бесцветного до золотисто-желтого, а бергамотовое - от зеленого до желтого цвета, рассказали РИА Новости в Росстандарте.

"В стандартах приведены требования к внешнему виду, цвету запаху эфирных масел: бергамотовое масло – прозрачная подвижная жидкость, иногда с осадком, от зеленого до желтого цвета с характерным приятным, свежим ароматом, напоминающим аромат свежего околоплодника бергамота; масло сандалового дерева – прозрачная, слегка вязкая жидкость, от почти бесцветного до золотисто-желтого цвета с характерным стойким сладким древесным ароматом", - рассказали в ведомстве.

Новые ГОСТы на сандаловое и бергамотовое эфирные масла начнут действовать с 1 января 2027 года. В Росстандарте добавили, что в ГОСТах приведены физико-химические показатели масел и методы их контроля, а также соотношение определенных компонентов, на основе которого можно оценить подлинность продукта и его качество.

"Для обеспечения безопасности, в том числе при транспортировании и хранении эфирных масел, которые в большинстве случаев являются легковоспламеняющимися веществами, в стандартах приведена информация о температуре воспламенения – для эфирного масла сандалового дерева среднее значение составляет 138°С, для бергамотового – всего 59°С", - добавили в Росстандарте.