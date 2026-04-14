ГД приняла в I чтении проект о защите арестованных за границей силами армии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:08 14.04.2026 (обновлено: 17:20 14.04.2026)
ГД приняла в I чтении проект о защите арестованных за границей силами армии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом.
Речь идет о случаях, когда:
  • суд действует по поручению другого государства без участия России;
  • у такого суда нет полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совбеза ООН.
Цель законопроекта — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств. Правительство внесло его в Госдуму в марте.
В пояснительной записке отмечается, что президент принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм, грубое вмешательство в дела суверенных государств и незаконное преследование людей, добавил он.
ОбществоРоссияГосдума РФООНВячеслав Володин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала