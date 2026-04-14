ГД приняла в I чтении проект о защите арестованных за границей силами армии

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий использовать Вооруженные силы для защиты россиян, арестованных за рубежом.
Речь идет о случаях, когда:
- суд действует по поручению другого государства без участия России;
- у такого суда нет полномочий на основе международного договора с Россией или резолюции Совбеза ООН.
Цель законопроекта — защита россиян от неправомерных действий недружественных государств. Правительство внесло его в Госдуму в марте.
В пояснительной записке отмечается, что президент принимает меры в соответствии с законодательством, если решения и действия иностранных и международных органов противоречат интересам и основам российского публичного правопорядка.
Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, западное правосудие фактически стало инструментом репрессий по отношению к неугодным. Обыденной практикой стало игнорирование международных норм, грубое вмешательство в дела суверенных государств и незаконное преследование людей, добавил он.