Госдума приняла 164 закона о поддержке участников СВО и их близких

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума с 2022 года приняла 164 закона, направленных на поддержку участников СВО и их близких, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Он отметил, что Госдума во вторник приняла четыре федеральных закона, расширяющих меры поддержки участников СВО и их семей: о преимущественном праве военнослужащих на сохранение рабочего места при сокращении штата, о бесплатном проезде родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, о предоставлении квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам участников СВО, а также о защите доходов инвалидов и ветеранов боевых действий от взыскания.
"Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены 2 законодательные инициативы: о сокращении продолжительности еженедельного служебного времени для военнослужащих, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях; о возможности получать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме при оформлении социальных гарантий и компенсаций", - добавил председатель Госдумы.
13 марта, 11:17