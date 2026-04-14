14:53 14.04.2026
Володин: Госдума приняла 164 закона о поддержке участников СВО и их близких

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума с 2022 года приняла 164 закона, направленных на поддержку участников СВО и их близких, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
"Поддержка участников СВО и их близких - приоритет Государственной Думы. С 2022 года в этой сфере принято 164 федеральных закона", - написал Володин в своем канале на платформе Мах.
Он отметил, что Госдума во вторник приняла четыре федеральных закона, расширяющих меры поддержки участников СВО и их семей: о преимущественном праве военнослужащих на сохранение рабочего места при сокращении штата, о бесплатном проезде родственников к раненым сотрудникам Росгвардии, о предоставлении квот при поступлении в высшие учебные заведения вдовам или вдовцам участников СВО, а также о защите доходов инвалидов и ветеранов боевых действий от взыскания.
"Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены 2 законодательные инициативы: о сокращении продолжительности еженедельного служебного времени для военнослужащих, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях; о возможности получать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме при оформлении социальных гарантий и компенсаций", - добавил председатель Госдумы.
