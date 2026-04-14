Госдума приняла 164 закона о поддержке участников СВО и их близких

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума с 2022 года приняла 164 закона, направленных на поддержку участников СВО и их близких, сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

"Кроме того, в первом чтении будут рассмотрены 2 законодательные инициативы: о сокращении продолжительности еженедельного служебного времени для военнослужащих, получивших инвалидность в результате участия в боевых действиях; о возможности получать сведения из Единого государственного реестра ЗАГС в электронной форме при оформлении социальных гарантий и компенсаций", - добавил председатель Госдумы.