14:04 14.04.2026 (обновлено: 19:05 14.04.2026)
ГД одобрила временное смягчение налоговых условий для предпринимателей

Госдума освободила от НДС предпринимателей на УСН и ПСН до конца 2026 года

Герб России на здании Государственной думы. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который освобождает до конца текущего года от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН).
Первоначальная редакция документа предусматривала передачу ряда полномочий правительства России в сфере законодательства о налогах и сборах Минфину и другим федеральным министерствам.
Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему, позволяющих сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.
В рамках этих поправок на период с 1 апреля по 31 декабря 2026-го от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС только с текущего года.
Речь идет о лицах, которые утратили право на освобождение от НДС или право на применение патента, чей доход за 2025-й не превысил 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг общепита в общей сумме доходов составили не менее 70 процентов. При этом уровень средней зарплаты за прошлый год учитываться не будет.
"Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще", — заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов. При этом предпринимателям больше не нужно будет соблюдать до конца года требование о соответствии уровня средней зарплаты своего персонала средней зарплате по региону, отметил он.
"Мы регулярно принимаем меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Принятый документ как раз и помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с 1 января", — считает Чижов.
Закон вступит в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок.
ЭкономикаРоссияСергей ЧижовГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)
 
 
