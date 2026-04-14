ГД одобрила временное смягчение налоговых условий для предпринимателей

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который освобождает до конца текущего года от НДС предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН).

Первоначальная редакция документа предусматривала передачу ряда полномочий правительства России в сфере законодательства о налогах и сборах Минфину и другим федеральным министерствам.

Госдума в рамках второго чтения поддержала ряд дополнительных поправок к нему, позволяющих сохранить доступ к отдельным мерам поддержки малым и средним предпринимателям для плавной адаптации бизнеса к изменениям, вступившим в силу с 2026 года.

В рамках этих поправок на период с 1 апреля по 31 декабря 2026-го от НДС освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общепита на УСН и ПСН, которые стали плательщиками НДС только с текущего года.

Речь идет о лицах, которые утратили право на освобождение от НДС или право на применение патента, чей доход за 2025-й не превысил 60 миллионов рублей, а доходы от оказания услуг общепита в общей сумме доходов составили не менее 70 процентов. При этом уровень средней зарплаты за прошлый год учитываться не будет.

"Владельцы российских столовых, кондитерских и пекарен смогут получить от государства серьезную льготу. Переход на налоговые правила, введенные с начала года, станет для них проще", — заявил РИА Новости член комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Чижов . При этом предпринимателям больше не нужно будет соблюдать до конца года требование о соответствии уровня средней зарплаты своего персонала средней зарплате по региону, отметил он.

"Мы регулярно принимаем меры по поддержке малого и среднего предпринимательства. Принятый документ как раз и помогает бизнесу плавно адаптироваться к налогам, которые были повышены с 1 января", — считает Чижов.