Рейтинг@Mail.ru
ГД приняла закон о защите от сокращения работников, вернувшихся со службы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:58 14.04.2026

ГД приняла закон о защите от сокращения работников, вернувшихся со службы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставляет преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время.
Документом предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ.
Законопроектом предлагается дать преимущественное право на оставление на работе при сокращении тем сотрудникам, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации, направлением в Росгвардию по мобилизации или заключением контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.
А также, принятая мера распространяется на тех, кто приостановил трудовой договор в связи с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска Росгвардии РФ.
Принятие закона, как указывают авторы инициативы, позволит обеспечить дополнительные социальные гарантии для этих категорий граждан, создать условия для их успешной социально-трудовой реабилитации и будет служить мерой социальной справедливости и признания заслуг государства перед ними.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2026
МЧС подготовило проект указа о военной службе в рядах ФПС
26 марта, 13:41
 
ОбществоРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала