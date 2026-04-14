ГД приняла закон о защите от сокращения работников, вернувшихся со службы

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставляет преимущественное право на оставление на работе при сокращении штата гражданам, принимавшим участие в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или в военное время.

Документом предлагается внести изменения в статью 179 Трудового кодекса РФ

Законопроектом предлагается дать преимущественное право на оставление на работе при сокращении тем сотрудникам, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу по мобилизации, направлением в Росгвардию по мобилизации или заключением контракта в период мобилизации, военного положения или военного времени.

А также, принятая мера распространяется на тех, кто приостановил трудовой договор в связи с контрактом о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации или войска Росгвардии РФ.