ГД приняла проект о бесплатном высшем образовании для вдов участников СВО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставляет не вступившим в новый брак вдовам и вдовцам участников СВО и ополченцев Донбасса право на бесплатное получение высшего образования в пределах отдельной квоты.