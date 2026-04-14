ГД приняла проект о бесплатном высшем образовании для вдов участников СВО

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении законопроект, который предоставляет не вступившим в новый брак вдовам и вдовцам участников СВО и ополченцев Донбасса право на бесплатное получение высшего образования в пределах отдельной квоты.
Право на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет бюджетных ассигнований в пределах отдельной квоты предоставляется вдовам и вдовцам участников СВО, в том числе выполнявших задачи по отражению вооруженного вторжения на территорию РФ, военнослужащих и сотрудников, принимавших участие в боевых действиях, погибших при исполнении обязанностей военной службы в ходе СВО или умерших вследствие увечья либо заболеваний, полученных при исполнении указанных обязанностей.
Кроме того, принятая мера распространяется на вдов и вдовцов ополченцев Донбасса, погибших в связи с участием в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года или умерших вследствие увечья либо заболеваний, полученных в связи с участием в указанных боевых действиях.
Необходимость предоставления права на поступление в учреждения высшего образования по отдельной квоте, по мнению авторов проекта, вызвана тем, что супруги погибших военнослужащих находятся в социально уязвимом положении, поскольку потеря кормильца обусловливает необходимость их устройства на работу.
ГД приняла закон о праве бойцов СВО на повторное обучение в колледжах
