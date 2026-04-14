Израиль, США и Ливан согласились начать прямые переговоры, заявил Госдеп
22:06 14.04.2026 (обновлено: 22:37 14.04.2026)
Израиль, США и Ливан согласились начать прямые переговоры, заявил Госдеп

Флаги США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. В госдепе США по итогам трехсторонних дискуссий с участием Израиля и Ливана заявили, что все стороны согласились начать прямые переговоры.
"Все стороны согласились начать прямые переговоры, согласовав время и место", - говорится в заявлении представителя американского ведомства Томми Пиготта.
По данным американского внешнеполитического ведомства, Израиль на переговорах выразил поддержку "разоружению всех негосударственных террористических групп и демонтажу всей террористической инфраструктуры в Ливане".
"Израиль подтвердил свою приверженность участию в прямых переговорах для разрешения всех остающихся вопросов и достижения прочного мира, который укрепит безопасность, стабильность и процветание в регионе", - отметил Пиготт.
Эскалация между Израилем и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане началась в ночь на 2 марта, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки на израильскую территорию на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, а 16 марта объявил о начале наземной операции на юге Ливана.
После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану. Иран и Пакистан, выступающий посредником в урегулировании, назвали атаки на Ливан нарушением перемирия. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Ливан не был включен в соглашение о прекращении огня.
СШАИзраильЛиванГосударственный департамент СШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреДональд ТрампХезболла
 
 
