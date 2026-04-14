09:09 14.04.2026
Горал, занесенный в Красную книгу, попал на камеру в Приморье

© "Земля леопарда" — дирекция заповедников/Telegram
© "Земля леопарда" — дирекция заповедников/Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 апр – РИА Новости. Горала, внесённого в Международную красную книгу, удалось снять на видео в Приморье, сообщает нацпарк "Земля леопарда".
Отмечается, что даже приблизительная численность этих представителей подсемейства козлиные науке не известна. Во всём мире, предположительно, всего около 1,5 тысячи особей. Российская популяция разделена на мелкие группы, одна из которых обитает на "Земле леопарда".
"Это видео – одна из редчайших возможностей посмотреть на редчайшее парнокопытное в дикой природе", – говорится в сообщении нацпарка.
Амурский или длиннохвостый горал – редкий охраняемый вид, занесенный в международную Красную книгу. В России охота на него запрещена с 1924 года. На территории Сихотэ-Алинского заповедника находится вторая по величине группировка этого вида. По данным фотомониторинга, животное интенсивно расселяется по территории.
