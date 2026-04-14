ВСУ атаковали Белгородскую область более 180 БПЛА за сутки - РИА Новости, 14.04.2026
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область более 180 БПЛА за сутки

БЕЛГОРОД, 14 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области более 180 беспилотниками, восемь мирных жителей пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 59 населенных пунктов попали под удар со стороны ВСУ. Было выпущено 11 снарядов и зафиксированы атаки 183 БПЛА, из них 113 сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 13 частных домовладениях, трех коммерческих и трех социальных объектах, магазине, двух сельхозпредприятиях, двух административных зданиях, двух производственных помещениях предприятия и 32 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, посёлки… подверглись атакам 44 беспилотников, 33 из которых подавлены и сбиты. За вчерашний день количество пострадавших от атак беспилотников в городе Шебекино возросло до четырёх. После удара беспилотника по административному зданию в Шебекинскую ЦРБ обратились мужчина и женщина", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгород и Белгородский округ атакованы 54 беспилотниками, 41 из которых сбит и подавлен, ранены трое мужчин, над Валуйским, Вейделевским, Прохоровским, Ракитянским, Ровеньским, Старооскольским, Губкинским и Ивнянским округами сбиты 21 БПЛА. По словам главы области, по Краснояружскому округу совершены атаки 31 беспилотником, 13 из которых подавлены и сбиты, Борисовский и Волоконовский округа атакованы 9 беспилотниками, 4 из которых сбиты, ранен мужчина.
"В Грайворонском округе город Грайворон, посёлок Горьковский, сёла Безымено, Гора-Подол, Дорогощь, Мощеное, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Пороз, Рождественка и Смородино подверглись 3 обстрелам с применением 11 боеприпасов и атакам 24 беспилотников, один из которых сбит", - заявил Гладков.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
