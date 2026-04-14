Глава МИД Японии с иронией описал условия встречи глав МИД G7 во Франции

ТОКИО, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с иронией описал условия, в которых проходила встреча глав МИД стран G7 во Франции, отметив, что участникам пришлось вести переговоры в холодном помещении.
"Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые", - сказал он, выступая в верхней палате парламента.
Макрон пригласил Трампа на ужин после саммита G7, пишут СМИ
По словам министра, встреча проходила в монастыре на родине главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, при этом на второй день, как он отметил, помещение всё же удалось немного прогреть.
Несмотря на бытовые неудобства, Мотэги подчеркнул, что переговоры прошли в атмосфере "очень откровенного обмена мнениями" и позволили согласовать позиции по ключевым вопросам, включая ситуацию вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе.
"Я считаю, что достижение согласия по ключевым вопросам, включая принятие такого заявления, имело большое значение", - заключил он.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.