Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:57 14.04.2026
Глава МИД Японии с иронией описал условия встречи глав МИД G7 во Франции

© AP Photo / Eugene Hoshiko — Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТОКИО, 14 апр - РИА Новости. Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги с иронией описал условия, в которых проходила встреча глав МИД стран G7 во Франции, отметив, что участникам пришлось вести переговоры в холодном помещении.
"Даже министр иностранных дел Германии, сидевший рядом со мной, говорил, что холодно, так что условия были довольно суровые", - сказал он, выступая в верхней палате парламента.
По словам министра, встреча проходила в монастыре на родине главы МИД Франции Жан-Ноэля Барро, при этом на второй день, как он отметил, помещение всё же удалось немного прогреть.
Несмотря на бытовые неудобства, Мотэги подчеркнул, что переговоры прошли в атмосфере "очень откровенного обмена мнениями" и позволили согласовать позиции по ключевым вопросам, включая ситуацию вокруг Ирана и безопасность судоходства в Ормузском проливе.
"Я считаю, что достижение согласия по ключевым вопросам, включая принятие такого заявления, имело большое значение", - заключил он.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению. Центральное командование ВС США (CENTCOM) вечером в понедельник приступило к блокаде Ормузского пролива, исполняя поручение президента США Дональда Трампа после провала переговоров Вашингтона и Тегерана.
В миреФранцияИранОрмузский проливТосимицу МотэгиДональд ТрампЖан-Ноэль БарроG7Вооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала