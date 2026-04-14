Агент СБУ признал, что вел трансляцию с места планируемого теракта в Москве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданин Молдавии, участвовавший в попытке убийства силовика в Москве, признался, что вел трансляцию места, где было заложено самодельное взрывное устройство, следует из видео пресс-службы ЦОС ФСБ.
Во вторник ведомство сообщило о задержании троих граждан Украины, Молдавии и России по делу о попытке совершения теракта в Москве с помощью заминированного электроскутера. Задержанный гражданин Молдавии в день подготовки теракта арендовал машину, на которой прибыл к бизнес-центру и вел онлайн-трансляцию для передачи противнику последствий планировавшегося подрыва.
"В декабре 2025 года в ресторане в Кишиневе встретился с неизвестным мне человеком по имени Трис, он говорил с украинским акцентом, он мне предложил осуществить для него видеосъемки объектов в Москве. По его указанию первого марта приехал с Кишинева в Россию, сделал все документы: патент, страховку. После этого он позвонил 2 апреля и сказал, что я должен осуществить для него видеотрансляцию в районе восьми часов вечера", - сказал гражданин Молдавии.
В начале апреля ведомство сообщало о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.