Агент СБУ признал, что вел трансляцию с места планируемого теракта в Москве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданин Молдавии, участвовавший в попытке убийства силовика в Москве, признался, что вел трансляцию места, где было заложено самодельное взрывное устройство, следует из видео пресс-службы ЦОС ФСБ.