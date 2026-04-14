ФСБ раскрыла подробности получения задания по подготовке теракта в Москве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянин, участвовавший в подготовке убийства силовика в Москве, рассказал, что получил задание по объявлению о подработке в Telegram, следует из видео ФСБ.
Во вторник ведомство сообщило о задержании троих граждан Украины, Молдавии и России по делу о попытке совершения теракта в Москве с помощью заминированного электроскутера. Задержанный россиянин, по данным ФСБ, за денежное вознаграждение осуществил видеосъёмку местности для определения места парковки и переслал видео куратору из СБУ.
"Я увидел объявление о подработке в мессенджере Telegram, откликнулся и написал неизвестному. Он предложил мне выполнять его поручения за денежное вознаграждение. В начале апреля 2026 года он сказал мне, чтобы я купил wi-fi камеру и роутер, чтобы затем последить . Дальше он скинул мне адрес бизнес-центра и попросил снять путь до него и обстановку. За это я получил 5 тысяч рублей", - признался задержанный.