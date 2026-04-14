ФСБ: россиянин по заданию СБУ снял на видео парковку электроскутера

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россиянин по заданию СБУ за деньги сделал видеосъёмку места парковки электроскутера, который хотели подорвать у бизнес-центра в Москве, чтобы убить высокопоставленного сотрудника российского правоохранительного блока, и переправил ее куратору, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ.

В начале апреля ведомство сообщало о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.