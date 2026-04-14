ФСБ: боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военный ВСУ был направлен в Москву для убийства высокопоставленного военнослужащего РФ путем подрыва электроскутера у бизнес-центра, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ

В начале апреля ведомство сообщало о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.