ФСБ: боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного - РИА Новости, 14.04.2026
09:49 14.04.2026 (обновлено: 12:31 14.04.2026)
ФСБ: боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военного

ФСБ: боевика ВСУ направили в Москву для убийства российского военнослужащего

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Военный ВСУ был направлен в Москву для убийства высокопоставленного военнослужащего РФ путем подрыва электроскутера у бизнес-центра, сообщила пресс-служба ЦОС ФСБ
Во вторник ведомство сообщило о задержании троих граждан Украины, Молдавии и России по делу о попытке совершения теракта в Москве с помощью заминированного электроскутера.
"Установлено, что гражданин Украины является военнослужащим ВСУ, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации на территории ДНР, Запорожской и Сумской областей. В марте 2025 года завербован СБУ и направлен в Москву для проведения разведки и совершения убийства военнослужащего", - говорится в сообщении ведомства.
ФСБ уточняет, что сначала он по команде куратора изъял из схрона компоненты взрывного устройства, затем собрал СВУ с поражающими элементами, которое в итоге разместил в багажнике электроскутера.
В начале апреля ведомство сообщало о предотвращении теракта, который СБУ планировала устроить в Москве в отношении одного из высокопоставленных руководителей правоохранительной системы. Тогда оперативники выявили электроскутер, припаркованный у входа в бизнес-центр, в его багажнике находилось мощное самодельное взрывное устройство, закамуфлированное под бытовую зарядную станцию.
