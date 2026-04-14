ФСБ: гражданин Молдавии собирался транслировать сорванный теракта в Москве

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданин Молдавии организовал для СБУ онлайн-трансляцию последствий планировавшегося у бизнес-центра в Москве подрыва, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.
"Задержанный гражданин Молдовы завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе и направлен в Москву для проведения разведки в отношении объектов посягательств. В день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва", - говорится в сообщении.