ФСБ: гражданин Молдавии собирался транслировать сорванный теракта в Москве

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:47 14.04.2026 (обновлено: 09:55 14.04.2026)
ФСБ: гражданин Молдавии хотел транслировать для СБУ сорванный теракт в Москве

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Гражданин Молдавии организовал для СБУ онлайн-трансляцию последствий планировавшегося у бизнес-центра в Москве подрыва, сообщил во вторник ЦОС ФСБ.
ФСБ задержала трех граждан Украины, РФ и Молдавии, причастных к подготовке предотвращенного 2 апреля 2026 года в Москве теракта, планировавшегося СБУ в отношении высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока с использованием заминированного электроскутера.
"Задержанный гражданин Молдовы завербован украинскими спецслужбами в декабре 2025 года в Кишиневе и направлен в Москву для проведения разведки в отношении объектов посягательств. В день подготовки теракта он арендовал машину, на которой заблаговременно прибыл к бизнес-центру и организовал онлайн-трансляцию для передачи противнику в режиме реального времени последствий планировавшегося подрыва", - говорится в сообщении.
09:53
 
ФСБМоскваСлужба безопасности УкраиныМолдавия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала