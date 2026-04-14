Рейтинг@Mail.ru
Слуцкий заявил, что Мерц ведет Германию к возрождению нацизма в Европе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:33 14.04.2026
Слуцкий заявил, что Мерц ведет Германию к возрождению нацизма в Европе

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель ЛДПР Леонид Слуцкий
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем идет "семимильными шагами" к возрождению нацизма на европейском континенте, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Владимир Зеленский ранее прибыл в Берлин и встретился с Мерцем в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи канцлер ФРГ сообщил, что Германия и Украина договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
"Берлин продолжает толкать укрохунту на войну с РФ, используя и дух, и букву геббельсовской пропаганды. С таким канцлером Германия идет семимильными шагами к возрождению нацизма на европейском континенте руками бандеровцев, обрекая на повторение трагических ошибок прошлого", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в ситуации, когда "зашатались" основы НАТО, Германия становится локомотивом процессов милитаризации Европы и создания военного союза против России. Он отметил, что "партнерство" с Киевом реализуется не ради мира, как декларируется, а для наращивания военного потенциала и формирования антироссийского плацдарма уже не только на территории Украины, но и всей Европы.
"Это подготовка к новой войне. Войне, в которой может не быть победителей", - добавил парламентарий.
В миреГерманияЕвропаУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)Фридрих МерцГосдума РФНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала