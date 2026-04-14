Слуцкий заявил, что Мерц ведет Германию к возрождению нацизма в Европе

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. ФРГ во главе с канцлером Фридрихом Мерцем идет "семимильными шагами" к возрождению нацизма на европейском континенте, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Владимир Зеленский ранее прибыл в Берлин и встретился с Мерцем в рамках германо-украинских правительственных консультаций. По итогам встречи канцлер ФРГ сообщил, что Германия и Украина договорились о стратегическом партнерстве и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и восстановления Украины.
"Берлин продолжает толкать укрохунту на войну с РФ, используя и дух, и букву геббельсовской пропаганды. С таким канцлером Германия идет семимильными шагами к возрождению нацизма на европейском континенте руками бандеровцев, обрекая на повторение трагических ошибок прошлого", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале.
По его словам, в ситуации, когда "зашатались" основы НАТО, Германия становится локомотивом процессов милитаризации Европы и создания военного союза против России. Он отметил, что "партнерство" с Киевом реализуется не ради мира, как декларируется, а для наращивания военного потенциала и формирования антироссийского плацдарма уже не только на территории Украины, но и всей Европы.
"Это подготовка к новой войне. Войне, в которой может не быть победителей", - добавил парламентарий.