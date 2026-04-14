18:16 14.04.2026 (обновлено: 18:19 14.04.2026)

Путин назначил Львову-Белову председателем Фонда защиты детей

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил детского омбудсмена Марию Львову-Белову председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовой информации.
"Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М. А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей", - говорится в документе.
Данный указ вступает в силу со дня его подписания, 14 апреля.
Мария Львова-БеловаРоссияВладимир ПутинОбщество
 
 
