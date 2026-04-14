Словацкий политик считает, что Фицо обсудит с Путиным энергосотрудничество

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин в мае встретятся в Москве, где обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, уверен председатель словацкой партии "Единые славяне" Петер Марчек.
По мнению Марчека, главной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество Москвы и Братиславы, в частности - продолжение нефтяных и газовых поставок из России в Словакию и, возможно, новые контракты в этой сфере.
Политик отметил, что только хорошие отношения с Россией могут привести к развитию экономики Словакии.
Марчек добавил, что поражение партии Виктора Орбана в Венгрии стало шоком, и Словакия "осталась в одиночестве".