Рейтинг@Mail.ru
В Приангарье нашли незаконную майнинговую ферму на заброшенной АЗС
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:49 14.04.2026
В Приангарье нашли незаконную майнинговую ферму на заброшенной АЗС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ИРКУТСК, 14 апр - РИА Новости. Майнинговое оборудование, незаконно подключенное к электросетям, обнаружено на заброшенной автозаправочной станции в селе Лохово Иркутской области, энергетики оценили ущерб в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель "Иркутской электросетевой компании".
В Черемховском районе Приангарья под подозрение сетевиков попал павильон на территории неработающей АЗС. Несмотря на то, что по документам АЗС давно не работала, на ее территории находился сторож, а приборы фиксировали аномально высокий расход электроэнергии. При проведении проверки в помещении было обнаружено 10 устройств для добычи криптовалюты, работающих в обход приборов учета. Замеры показали, что мощность потребляемой электроэнергии превышала 27 киловатт.
"Сотрудники "Иркутской электросетевой компании" пресекли работу майнинговой фермы на заброшенной автозаправке в селе Лохово Черемховского района. Ущерб энергосистеме региона оценивается в 2 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что материалы по факту хищения электроэнергии переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и привлечения виновных к ответственности.
ПроисшествияЧеремховский районИркутская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала