В Приангарье нашли незаконную майнинговую ферму на заброшенной АЗС

ИРКУТСК, 14 апр - РИА Новости. Майнинговое оборудование, незаконно подключенное к электросетям, обнаружено на заброшенной автозаправочной станции в селе Лохово Иркутской области, энергетики оценили ущерб в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель "Иркутской электросетевой компании".
В Черемховском районе Приангарья под подозрение сетевиков попал павильон на территории неработающей АЗС. Несмотря на то, что по документам АЗС давно не работала, на ее территории находился сторож, а приборы фиксировали аномально высокий расход электроэнергии. При проведении проверки в помещении было обнаружено 10 устройств для добычи криптовалюты, работающих в обход приборов учета. Замеры показали, что мощность потребляемой электроэнергии превышала 27 киловатт.
"Сотрудники "Иркутской электросетевой компании" пресекли работу майнинговой фермы на заброшенной автозаправке в селе Лохово Черемховского района. Ущерб энергосистеме региона оценивается в 2 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что материалы по факту хищения электроэнергии переданы в правоохранительные органы для дальнейшей проверки и привлечения виновных к ответственности.