Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют. Архивное фото

Сотрудник возле стеллажей с фермами для майнинга криптовалют

В Приангарье нашли незаконную майнинговую ферму на заброшенной АЗС

ИРКУТСК, 14 апр - РИА Новости. Майнинговое оборудование, незаконно подключенное к электросетям, обнаружено на заброшенной автозаправочной станции в селе Лохово Иркутской области, энергетики оценили ущерб в 2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости представитель "Иркутской электросетевой компании".

Черемховском районе Приангарья под подозрение сетевиков попал павильон на территории неработающей АЗС. Несмотря на то, что по документам АЗС давно не работала, на ее территории находился сторож, а приборы фиксировали аномально высокий расход электроэнергии. При проведении проверки в помещении было обнаружено 10 устройств для добычи криптовалюты, работающих в обход приборов учета. Замеры показали, что мощность потребляемой электроэнергии превышала 27 киловатт.

"Сотрудники "Иркутской электросетевой компании" пресекли работу майнинговой фермы на заброшенной автозаправке в селе Лохово Черемховского района. Ущерб энергосистеме региона оценивается в 2 миллиона рублей", - сказал собеседник агентства.