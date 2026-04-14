Российского фехтовальщика внесли в базу сайта "Миротворец"

08:21 14.04.2026 (обновлено: 08:23 14.04.2026)
Российского фехтовальщика Фросина внесли в базу украинского "Миротворца"

МОСКВА, 14 апр – РИА Новости. Российский фехтовальщик на саблях, олимпийский чемпион Алексей Фросин внесен в базу скандального украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости.
На сайте указано, что Фросин в мае 2024 года участвовал в проведении олимпийского урока в Луганске в ЛНР. За это его обвиняют в поддержке РФ, нарушении госграницы Украины, покушении на суверенитет и территориальную целостность.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних.
