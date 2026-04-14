В ФАС напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен на хлеб

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России напомнила участникам хлебного рынка о недопустимости необоснованного повышения цен на продукцию, сообщили в ведомстве.
В ФАС состоялось рабочее совещание с производителями хлебной продукции и отраслевыми союзами. Ключевым вопросом стало обсуждение ценовой ситуации на хлеб.
Отмечается, что служба продолжает постоянный мониторинг цен на социально значимые товары, в том числе на хлебобулочную продукцию.
