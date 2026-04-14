Украина должна многое сделать, чтобы стать членом ЕС, заявил еврокомиссар

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Украине нужно проделать много работы, чтобы отвечать требованиям членства в Евросоюзе, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"Мы ясно дали понять, что будущее Украины в Европейском союзе, но для этого украинской стороне предстоит проделать большую работу, чтобы привести себя в соответствие с нормами ЕС во множестве различных сфер, а это по-прежнему требует очень многих реформ", - сказал Домбровскис, выступая на мероприятии МВФ в Вашингтоне.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.