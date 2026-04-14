Европа снизила поставки боеприпасов и ракет на Украину

ДОНЕЦК, 14 апр - РИА Новости. Европа снизила поставки боеприпасов для военной техники и ракет на Украину, заменив их на дроны-камикадзе самолетного типа собственного производства, которые киевский режим, в итоге, использует для атак на гражданскую инфраструктуру, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным собеседника агентства, сейчас в зоне проведения СВО противник использует все больше и больше дронов именно европейского производства.
"Многократные свидетельства бойцов, которые видят обломки, дают нам понять, что такие страны, как Великобритания, Германия, Франция и другие сделали упор на сборке и снабжении ВСУ дронами собственного производства", - рассказал агентству представитель силовых структур.
Если раньше поставка снарядов, ракет, боеприпасов и техники была основной статьей расходов на содержание ВСУ иностранными государствами, то теперь европейцы сами производят и присылают дроны-камикадзе, в основном самолетного типа, уточнил собеседник агентства.
По сведениям представителя силовых структур, на обломках этих дронов неоднократно находили доказательства причастности производства указанных выше европейских стран, а сами дроны Киев использовал для атак на гражданскую инфраструктуру.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
