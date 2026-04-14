МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Европейские лидеры совершили много ошибок в контексте отношений с США и РФ, выразил мнение в интервью РИА Новости президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Евгения Примакова Александр Дынкин.
"Правящие элиты (Европы - ред.) совершили много ошибок: отказались от дешевых углеводородов из России и попали в зависимость от дорогих из США. "Зеленый" переход - вторая ошибка - полностью провалился. Отказ от атомной энергетики, отставание в высоких технологиях, в том числе цифровых - третья ошибка", - сказал агентству Дынкин.
20 ноября 2025, 14:31
По словам эксперта, экономика европейских стран "годами топчется на месте", показывая нулевые темпы роста, угрозы безработицы и инфляции.
"Надежды (европейцев - ред.) - подстегнуть экономику с помощью милитаризации и таким путем сохранить власть, но возможность заиграться военной истерией становится реальной угрозой. Москве приходится учитывать эту реальность", - заключил Дынкин.
В Российской Федерации не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку: отказавшись от покупки у РФ энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве подчеркивали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД Российской Федерации неоднократно повторяли, что РФ остается открытой к диалогу с Организацией Североатлантического договора, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.