В ЕС надеются начать переговоры о членстве Украины после выборов в Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. В ЕС надеются начать переговоры о членстве Украины в ЕС после смены власти в Венгрии, но не считают 2027 год реалистичным сценарием, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
"После выборов в Венгрии мы рассчитываем, что сможем приступить к практическим переговорам по конкретным главам. Я не могу назвать вам конкретную дату вступления Украины в ЕС, потому что есть много вещей, которые Украине необходимо сделать. Это процесс, основанный на заслугах… Если мы говорим о классических сроках вступления, то говорить о 2027 годе, я бы сказал, очень сложно", - сказал еврокомиссар на экономическом форуме в США, отвечая на вопрос о том, считают ли в ЕК реалистичным сценарий членства Украины в ЕС в 2027 году.
Трансляция выступления еврокомиссара велась на сайте Еврокомиссии. До последнего времени переговоры о членстве Украины блокировала Венгрия, чей премьер Виктор Орбан критиковал идею вступления Украины в ЕС.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром опережает партию "Фидес" премьера Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 138 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 55 мест.