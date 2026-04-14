В ЕС надеются начать переговоры о членстве Украины после выборов в Венгрии

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. В ЕС надеются начать переговоры о членстве Украины в ЕС после смены власти в Венгрии, но не считают 2027 год реалистичным сценарием, заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.