Страны ЕС не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета санкций

БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза пока не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций, сообщил РИА Новости источник.
"Насколько я понимаю, пока такой пункт в повестку не включен", — заявил собеседник агентства.
Источник не уточнил, когда в ЕС вернутся к дискуссиям по этой теме, несмотря на поражение партии премьера Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.
В конце февраля Будапешт заблокировал 20-й пакет санкций ЕС против Москвы и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Как писала Financial Times, в Брюсселе рассчитывают, что глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах снимет вето на эти решения. Однако против новых санкций выступал и премьер Словакии Роберт Фицо. Он предупреждал, что Братислава не поддержит их, если Еврокомиссия в вопросе "Дружбы" будет на стороне Украины.
С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций, это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.