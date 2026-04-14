Страны ЕС не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета санкций - РИА Новости, 14.04.2026
15:17 14.04.2026 (обновлено: 15:58 14.04.2026)
Страны ЕС не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета санкций

Постпреды стран ЕС не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета санкций

Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 апр — РИА Новости. Постпреды стран Евросоюза пока не планируют возобновлять обсуждение 20-го пакета антироссийских санкций, сообщил РИА Новости источник.
«
"Насколько я понимаю, пока такой пункт в повестку не включен", — заявил собеседник агентства.
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
ЦБ: ЕС нарушил свою процедуру санкций при блокировке российских активов
13 апреля, 18:47
Источник не уточнил, когда в ЕС вернутся к дискуссиям по этой теме, несмотря на поражение партии премьера Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии.
В конце февраля Будапешт заблокировал 20-й пакет санкций ЕС против Москвы и выделение кредита Киеву на 90 миллиардов евро. Это произошло в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".
Как писала Financial Times, в Брюсселе рассчитывают, что глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр после победы на выборах снимет вето на эти решения. Однако против новых санкций выступал и премьер Словакии Роберт Фицо. Он предупреждал, что Братислава не поддержит их, если Еврокомиссия в вопросе "Дружбы" будет на стороне Украины.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр во время выступления в Будапеште - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Венгрия должна быть исключена из участия в кредите ЕС Киеву, заявил Мадьяр
13 апреля, 16:55
С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций, это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
Россия ничего не проиграла: Зеленскому в Венгрии сменяли шило на мыло
Вчера, 08:00
 
