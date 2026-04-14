ЕС еще не оформил документы для выделения кредита Киеву, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Евросоюз все еще не закончил оформление трех важнейших документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.