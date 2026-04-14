ЕС еще не оформил документы для выделения кредита Киеву, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 14 апр - РИА Новости. Евросоюз все еще не закончил оформление трех важнейших документов, необходимых для выделения Украине первого транша в рамках кредита на 90 млрд евро, который ранее блокировала Венгрия, сообщил на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Баляш Уйвари.
"На данном этапе нам предстоит принять еще три документа. Мы уже приняли стратегию финансирования Украины, которая позволяет нам определить, сколько мы собираемся предоставить Украине, для каких целей и по каким каналам. Кроме того, нам нужно будет завершить работу, которая уже ведется в настоящее время, над меморандумом о взаимопонимании, который будет лежать в основе макрофинансовой помощи, мы должны обновить соглашение по фонду Украины, который станет важным каналом, с помощью которого мы собираемся оказывать бюджетную поддержку Украине, и учитывая, что этот пакет основан на кредите, как обычно, мы должны подготовить проект кредитного соглашения", - сообщил он.
По словам представителя ЕК, "работа продолжается, у нас много контактов с нашими украинскими коллегами, и мы продвигаемся так быстро, как можем".
По его словам, в ЕК ожидают проведение первого транша во втором квартале этого года.