СМИ: некоторые страны ЕС не хотят вступления новых членов в союз
10:34 14.04.2026
СМИ: некоторые страны ЕС не хотят вступления новых членов в союз

Politico: в ЕС боятся принимать новых членов из-за риска усиления ультраправых

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Власти ряда стран ЕС не хотят вступления новых членов из-за возможной волны недовольства среди населения, которое приведет к усилению ультраправых партий, сообщает издание Politico со ссылкой на девять евродипломатов и чиновников.
"Страх подыгрывания популистам, кошмары о национальных референдумах о вступлении каждой очередной страны... способствуют нежеланию (расширения Евросоюза - ред.) в нескольких столицах (стран-членов - ред.) ЕС", - говорится в публикации.
По словам четырех источников, европейские правительства главным образом обеспокоены тем, что любой лидер, который поднимет тему о вступлении новой страны в ЕС, потеряет политический рейтинг. Как пишет издание, в некоторых странах боятся повторения дискуссии о дешевой рабочей силе, которая заменит собой высокооплачиваемых работников в Западной Европе. Отмечается, что подобные разговоры были актуальны в некоторых странах-членах перед принятием в состав Евросоюза Польши в 2004 году.
Politico пишет, что беспокойство о новых членах ЕС особо актуально для Франции, где законом требуется референдум о подтверждении кандидатуры нового члена. Отмечается, что референдум о подтверждении некоторых стран может способствовать успеху политической кампании лидера правой партии "Национальное объединение" Жордана Барделла на президентских выборах 2027 года.
При этом, издание со ссылкой на источники пишет, что Германия, Нидерланды и Италия считают, что сложный процесс вхождения в ЕС должен соблюдаться без каких-либо исключений по геополитическим причинам, даже несмотря на то, что страна, желающая вступить, находится под давлением.
Отмечается, что тема принятия новых государств в объединение была запланирована на обсуждение на саммите ЕС на Кипре. Однако, по словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, сейчас это вряд ли возможно из-за двойственности взглядов лидеров европейских стран.
В марте Politico писало, что Евросоюзу будет сложно убедить нынешних членов принять в свои ряды бедные страны, такие как Украина, поскольку, скорее всего, те будут получать из бюджета больше, чем в него вносить. Как отмечает Politico, в случае обретения этими странами членства они также перетянут на себя финансирование, и старые члены будут получать еще меньше, чем сейчас.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути к вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005-го, Черногория - с 2010-го, а Сербия - с 2012-го. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
