Крупные страны ЕС не хотят обсуждать принятие Украины в блок, пишут СМИ

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Крупные страны ЕС не хотят в ближайшее время обсуждать принятие Украины в евроблок, пишет газета Politico со ссылкой на источники.
В начале марта еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина никак не сможет стать членом ЕС к 2027 году при существующем сложном механизме присоединения, поэтому Еврокомиссия готовит для Киева некий эксклюзивный план постепенного членства.
По информации дипломатов Евросоюза, Германия, Нидерланды и Италия выступают за то, чтобы присоединение новых членов проводилось на основе их успехов в проведении соответствующих реформ и не предусматривало исключений из геополитических соображений. "Разумеется, мы не хотим ослаблять (Владимира - ред.) Зеленского... но подавляющее большинство стран-членов не испытывают желания обсуждать это сейчас", - приводит издание слова одного из дипломатов.
Как отмечает газета, в ходе встречи в начале марта представители стран евроблока выступили против принятия Украины в ЕС в 2027 году. Сторонники присоединения Украины к Евросоюзу, например, Швеция и Дания, предлагают завершить переговоры о членстве к концу 2027 года. Однако, подчеркивает неназванный чиновник ЕС, крупные страны еще не готовы одобрить начало этого диалога.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией.